В МИД прокомментировали учения НАТО около границ России

Есть риски военных инцидентов

Начавшиеся учения НАТО Nordic Response возле границ России носят демонстративно-провокационный характер.

Такие маневры увеличивают риски военных инцидентов, об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

Россия будет предпринимать все необходимые меры для обеспечения своей обороноспособности. За ситуацией следят наши военные, передает РИА Новости.

Учения НАТО Nordic Response пройдут в северных районах Финляндии, Норвегии и Швеции с 4 по 15 марта. В них принимают участие более 20 тысяч военных из 13 стран.

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