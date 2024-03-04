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Песков прокомментировал разговор офицеров ФРГ об атаке на Крымский мост

12:21
  • понедельник
  • 04 марта 2024

В Кремле рассчитывают узнать итоги обещанной Берлином проверки

Содержание разговора германских военных, обсуждавших возможное участие бундесвера в атаке на Крымский мост, подчеркивает прямую вовлеченность Запада в конфликт вокруг Украины. Так в понедельник, 4 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировало публикацию беседы офицеров ФРГ.

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Как отметил спикер Кремля, если все, о чем говорили участники беседы, является частью государственной политики Германии, это плохо. В противном случае то возникает вопрос, насколько бундесвер контролируется властями ФРГ.

В Кремле рассчитывают, что узнают итоги обещанной Берлином проверки, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус признал факт разговора высокопоставленных немецких офицеров о возможной атаке на Крымский мост, но попытался оправдаться, заявив, что часть обсуждавшейся информации и без того была известна широкой публике.

Глава федерального правительства Германии Олаф Шольц пообещал тщательно расследовать случившееся — "очень интенсивно и очень быстро". При этом публично политик не раз высказывался категорически против отправки киевскому режиму ракет Taurus, о гипотетическом применении которых для удара по Крымскому мосту говорили офицеры бундесвера.

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