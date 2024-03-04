В институте им. Свержевского пациентке с отосклерозом вернули слух

Операция длилась около часа и под местным наркозом

Всего несколько дней с момента операции, а Надежда Никачалова уже идет на поправку, может распознать звуки на разных частотах. Результатом очень довольна, ведь последние 20 лет с трудом могла понимать речь окружающих и мучилась из-за пульсирующего шума в ушах.

"Пришлось приобрести слуховой аппарат, я ходила со слуховым аппаратом. На протяжении многих лет я лечилась, наблюдалась у разных специалистов. Специалисты говорили, что да, нужно поддерживать, прикладывать все усилия для того, чтобы хотя бы сохранить слух на этом уровне. Но вот он все равно падал и падал", - рассказала Надежда.

Когда начались проблемы на работе, Надежда поняла, нужно срочно что-то менять. Поэтому прошла обследование в столичном Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии имени Свержевского. Там пациентке сразу поставили диагноз - отосклероз.

Проблемный участок у пациента находится глубоко в ухе. За барабанной перепонкой есть так называемое стремя, на котором со временем образовывается костный нарост, оно перестает двигаться и поэтому слух только ухудшается. Плотная костная ткань порой может достигать 3-4 мм. В 80% случаев патология воздействует сразу на два уха. Как правило, больным отосклерозом назначают хирургическое лечение - стапедопластику.

"После того, как мы открыли барабанную полость, мы разъединили длинную ножку наковальни и стремя. Смысл операции заключается в том, чтобы удалить неподвижное стремя и вместо него поставить протез", - пояснила Виктория Зеленкова, ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела микрохирургии уха НИКИО им. Свержевского.

Микроотверстие под имплантат делается врачом бесконтактно, при помощи лазера. Причем протез можно использовать как титановый, так и сформированный из собственных тканей пациента. Такая методика лечения была разработана именно в институте Свержевского.

Операция длится около часа и под местным наркозом. Такой подход выбран неслучайно, чтобы точно удостовериться, что протез встал правильно. Ведь находясь на операционном столе, пациент уже начинает слышать.

"Как правило, уже к 7 дню после операции у пациентов значительный слух. И постепенно он улучшается к месяцу после операции. Через месяц пациент в общем-то может жить обычной жизнью. Единственное, у нас бывают противопоказания для перелёта на самолете - это 2-3 месяца в зависимости от ситуации", - рассказала Виктория Зеленкова.

В институте имени Свержевского ежегодно проводится около тысячи операций на ухе. Благодаря современному оборудованию и авторским методикам хирургического вмешательства в 2023 году учреждение даже удостоилось премии Москвы в области медицины за клинико-рентгенологическую классификацию отосклероза.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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