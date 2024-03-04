В Химках накрыли крупную нарколабораторию

Следствие продолжается

Домашнее производство. В подмосковных Химках полицейские ликвидировали крупную нарколабораторию. Её организовал на арендованным участке в СНТ 21-летний молодой человек. Все инструкции он получал через интернет.

В небольшой и по-своему уютной комнате за полиэтиленовым навесом лишних предметов не было. Нужный инвентарь всегда под рукой, а каждая тара заботливо промаркирована. Выстраивать рабочий процесс 21-летнему подмосковному химику приходилось не один месяц. В одиночку старательный юноша смог создать настоящую лабораторию в домашних условиях. Правда занимался он там вовсе не научными открытиями.

Продавал запрещённые вещества куратор через интернет. Причем, трудится молодому человеку приходилось и днём, и ночью, ведь судя по тому, что находилось в гараже, дела у него шли неплохо и производство планировали поставить на поток. Правда, реализовать эти планы было не суждено, нарушителя прямо на рабочем месте задержали сотрудники полиции.

Подумать о том, стоил ли такой риск полученных средств, злоумышленник сможет уже за решеткой, ведь собранных улик в его адрес предостаточно.

"В ходе осмотра жилища сотрудники полиции обнаружили и изъяли канистры с различными жидкостями, стеклянные колбы, химический реактор, магнитный перемешиватель, электронные весы и контейнер с веществом. Согласно заключению эксперта экспертно-криминалистического центра, в одной из изъятых канистр содержится наркотическое средство мефедрон", - сообщила Татьяна Петрова, начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

Оставшееся вещество также направили на экспертизу. Сейчас правоохранители устанавливают всех фигурантов уголовного дела.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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