В Боткинской больнице стартовал капремонт корпуса №8

Работы планируют завершить в этом году

В Боткинской больнице начался капитальный ремонт корпуса №8. Инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии.

Сейчас специалисты занимаются кирпичными стенами. Уже демонтированы напольные покрытия и подвесные потолки. В здании заменят окна и двери, их выполнят из твёрдых пород дерева в соответствии с историческим обликом. А еще обновят крышу, отремонтируют цокольную часть и отреставрируют фасад.

Все работы планируют завершить в этом году. После там вновь откроется терапевтическое отделение.

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