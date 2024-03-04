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В Мытищах спасли попавшую под лед хаски Умку

15:04
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Пёс попал в полынью на канале имени Москвы

Чудесное спасение. В подмосковных Мытищах спасли хаски по кличке Умка, которая провалилась под лёд.

Пёс попал в полынью на канале имени Москвы и отчаянно пытался выбраться из ледяной западни, но сил явно не хватало. Его вовремя заметил прохожий и вызвал спасателей.

По счастливой случайности у мужчины оказалось снаряжение для сап-сёрфинга, которым и воспользовалась бригада. Добравшись на доске до окоченевшей собаки, специалисты вытянули её на берег. Вскоре нашёлся и хозяин. Сейчас 10-летний Умка дома и приходит в себя от ледяных приключений.

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Собака Умка
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