Она продлится до 26 мая

В Пушкинском музее открылась выставка итальянского натюрморта. Более 70 полотен, которые раньше хранились в запасниках. Многие имена художников эпохи барокко станут открытием, а точная и свободная манера исполнения удивит!

В музее изобразительных искусств имени Пушкина - весенняя смена экспозиции и пора премьер. Открыть для себя заново столичным ценителям искусства предстоит жанр натюрморта. Именно ему посвящена первая в России выставка работ кисти великих итальянских мастеров эпохи барокко, которая начинает работать уже сегодня.

Парадокс в том, что итальянская живопись всегда была более известна именами великих творцов эпохи ренессанса и барокко - Микеланджело, Рафаэля, Караваджо и других. И тот вклад, какой итальянские художники внесли в развитие европейского натюрморта в 17 и 18 веках, долго оставался незамеченным. Что теперь и решили исправить.

"В нашей стране находится очень много произведений. Потому что то, что вы здесь видите - это 70 картин, а мне за мою жизнь удалось собрать 170 – ну, я надеюсь, они будут опубликованы", - отметила Виктория Маркова, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.

В экспозицию вошли работы из крупнейших российских собраний Эрмитажа, Петергофа, Пермской и Курской художественных галерей и других. В центре Белого зала - главная достопримечательность выставки, картина-перевертыш Джузеппе Арчимбольдо "Голова и корзина с фруктами", привезённая из частной коллекции. Миланского художника, работавшего в последней трети 16 века, столетия спустя импрессионисты принимали за своего.

Неаполь, Бергамо, Рим - свой особенный почерк в искусстве был у каждого из художественных центров в Италии. Где художники специализировались на "рыбных уловах", а где предпочитали "музыкальные инструменты" в натюрмортах, в собрании экспонатов выставки разобраться будет несложно.

Ещё одним открытием для посетителей выставки станут два необычных натюрморта - "с рыбами и медным тазом" и второй - " с рыбой и кошкой". Это работы известного неаполитанского художника 17 века Джузеппе Рекко, авторство которого удалось установить недавно. Ведь итальянские мастера редко подписывали свои творения. И до реставрации картин считалось, что в России нет ни одного из произведений художника.

Специально для проекта была проведена кропотливая работа для уточнения авторства и некоторых других полотен. Выставка продлится до 26 мая.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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