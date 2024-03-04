В "Аптекарском огороде" распустились тысячи тюльпанов

Можно увидеть как привычные сорта, так и новые гибриды

В "Аптекарском огороде" репетируют весну. Там, несмотря на ещё холодную погоду, уже распустились тысячи тюльпанов.

Бутоны самых причудливых форм и невероятных оттенков вместе образуют восхитительный пейзаж. Можно увидеть не только привычные сорта, но и новые гибриды - результат долгой работы российских селекционеров.

Некоторые цветы источают весьма неожиданные для тюльпанов ароматы - арбуза, яблок, карамели. В заснеженном северном городе будто возник экзотический островок, где можно отдохнуть после напряжённого дня.

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