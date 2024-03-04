Это подтверждают расследования

Результаты расследований, проведенных Россией, показали, что страны Запада являются разработчиками и поставщиками на Украину боевых отравляющих веществ. Об этом в понедельник, 4 марта, рассказал заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский.

Представитель Минпромторга также назвал вопиющим тот факт, что в 2023 году именно западные страны "протолкнули" Украину на место России в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия, сообщает ТАСС.

Это ненормально, когда страну, обладающую наибольшей химической промышленностью среди стран восточной группы ОЗХО, такими странными маневрами консолидированных сил западной коалиции выдавливают. На это место ставится Украина, у которой отсутствует сейчас химическая промышленность как класс.

Ранее начальник войск РХБЗ российской армии Игорь Кириллов рассказал, что украинские войска использовали против ВС России американские химические боеприпасы. Он уточнил, что в декабре 2023 года на краснолиманском направлении с украинского дрона на российские позиции были сброшены газовые гранаты американского производства с веществом CS.

В Госдуме неоднократно поднимали вопрос о лабораториях западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, на территории Украины, где разрабатывалось бактериологическое и химическое оружие. Его испытывали на мирных жителях, на пленных, на раненых.

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