Путину доложили о подбитых танках Abrams в зоне СВО

Президента держат в курсе успехов российских военных

Владимира Путина держат в курсе успехов российских военных. Доложили президенту России и об уничтожении танков Abrams в зоне СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент получает информацию о том, что происходит на фронте, в режиме онлайн. Конечно, Путину сообщили и о таком примечательном событии, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Об уничтожении второго американского танка Abrams в зоне СВО стало известно 3 марта. Танк поразили в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении, его уничтожили с FPV-дрона "Упырь". Момент удара попал на видео.

Первое сообщение о ликвидации танка Abrams производства США в зоне СВО появилось 27 февраля. Его уничтожили на авдеевском направлении двумя ударами.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"