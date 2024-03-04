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Путину доложили о подбитых танках Abrams в зоне СВО

12:29
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Президента держат в курсе успехов российских военных

Владимира Путина держат в курсе успехов российских военных. Доложили президенту России и об уничтожении танков Abrams в зоне СВО, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Президент получает информацию о том, что происходит на фронте, в режиме онлайн. Конечно, Путину сообщили и о таком примечательном событии, приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Об уничтожении второго американского танка Abrams в зоне СВО стало известно 3 марта. Танк поразили в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении, его уничтожили с FPV-дрона "Упырь". Момент удара попал на видео.

Первое сообщение о ликвидации танка Abrams производства США в зоне СВО появилось 27 февраля. Его уничтожили на авдеевском направлении двумя ударами.

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