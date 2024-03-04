В Приморье растет площадь природных пожаров

Пожарным сильно мешает порывистый ветер

В Приморье площадь природных пожаров увеличилась до пяти тысяч гектаров. За прошедшие сутки на территории Хасанского округа зафиксировано свыше 30 очагов возгорания. Пожарные стараются не допустить перехода огня на населённые пункты. Им удалось отстоять особо охраняемую территорию нацпарка "Земля леопарда". Работу спасателей осложняет сухая ветреная погода. А в одном из районов прошёл огненный торнадо.

Вспыхнувший от пала сухой травы огонь вот-вот может подобраться к жилым домам. Жарче всего в Хасанском районе – там пожар угрожал сразу трём населённым пунктам – Гвоздево, Зарубино и Сухановка. Но справились.

Пожарным сильно мешает порывистый ветер, который раздувает пламя на десятки метров, а ещё разбрасывает искры. От них зачастую и вспыхивают новые очаги. Накануне жители Приморья даже стали очевидцами огненного торнадо. Один человек и вовсе чуть было не оказался в его эпицентре. Успел убежать.

Под угрозой был и национальный парк "Земля леопардов". Но там пожар вовремя ликвидировали. Но огонь уже подходит и к Владивостоку. В 19 районах региона введён противопожарный режим.

На подмогу местным пожарным прибывают спасатели из других регионов. Усиление сейчас особенно важно в местах, где огонь ещё вовсю полыхает. Привлекли и дополнительную технику. Бульдозеры прокладывают противопожарные полосы.

В Приморье только за сутки площадь пожара возросла более чем в 10 раз - с 363 до почти пяти тысяч гектаров. При этом погода остаётся сухой и ветреной. А синоптики сообщают, что в ближайшие три дня осадков не ожидается. Погода может начать меняться только к концу недели. Регион окажется в зоне атмосферных фронтов, выпадет снег, а ночные морозы ослабеют.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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