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Кандидаты на пост президента продолжают активно работать в регионах

14:45
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Леонид Слуцкий встретился с участником СВО

Кандидаты на пост президента России и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах страны. Так, Леонид Слуцкий от ЛДПР сегодня встретился с участником СВО - командиром мотострелкового батальона Виктором Кузнецовым. Военнослужащий участвовал в боях под Артёмовском и сумел одолеть превосходящие силы противника.

"Вы совершили подвиг с теми самыми пацанами. Мужество ваше и их, что вы одержали победу в этом бою. Рад знакомству и рад принятию вами решения о вступлении в ряды в лучшую в России политическую силу - партию ЛДПР", - отметил Леонид Слуцкий.

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