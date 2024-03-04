Кандидаты на пост президента продолжают активно работать в регионах

Леонид Слуцкий встретился с участником СВО

Кандидаты на пост президента России и их доверенные лица продолжают активно работать в регионах страны. Так, Леонид Слуцкий от ЛДПР сегодня встретился с участником СВО - командиром мотострелкового батальона Виктором Кузнецовым. Военнослужащий участвовал в боях под Артёмовском и сумел одолеть превосходящие силы противника.

"Вы совершили подвиг с теми самыми пацанами. Мужество ваше и их, что вы одержали победу в этом бою. Рад знакомству и рад принятию вами решения о вступлении в ряды в лучшую в России политическую силу - партию ЛДПР", - отметил Леонид Слуцкий.

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