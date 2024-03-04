Медведев заявил, что Россию вынудили начать спецоперацию

Москву подтолкнули действия Киева и Запада
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал спецоперацию на Украине вынужденной мерой.
Это вынужденный, но действенный ответ на русофобскую политику коллективного Запада и украинского бандеровского режима.
"То, что происходит на Украине – это особый случай. Речь не идет о расширении границ нашего государства методом эффективной оккупации", - сказал зампред Совбеза на федеральном просветительском марафоне "Знание.Первые".
Территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских исторических стратегических границ, подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Россия выполняет особую судьбоносную миссию в глобальном мире. Она обязательно будет исполнена.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"