Медведев рассказал о судьбоносной миссии России

Нет сомнений, что она будет исполнена, подчеркнул политик

Мы строим будущее нашей страны, которая выполняет особую судьбоносную миссию в глобальном мире. Такое заявление сделал в понедельник, 4 марта, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые". Он проходит в рамках Всероссийского фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус".

Нет сомнений, что эта миссия будет исполнена, подчеркнул Медведев, которого цитирует РИА Новости.

Политик заявил, что о российских границах точно и лаконично выразился наш президент: "Границы России нигде не заканчивают". Медведев также предложил оппонентам России зарубить у себя на носу, что чужого нам не надо, но и свою землю мы не отдадим, наша история доказала это уже не раз.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что Запад все еще ждет, пока Россия рухнет. Однако Северной Америке и Европе пора бы перестать валять дурака и вернуться к экономическому сотрудничеству с Москвой, подчеркнул политик.

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