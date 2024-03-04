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Минобороны Украины заявило о трагической нехватке личного состава ВСУ

13:22
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Митинги против мобилизации проходят на Украине регулярно

На Украине наблюдается трагическая нехватка личного состава армии на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации. Об этом рассказал уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец.

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Как отмечает The Washington Post, политик признал дефицит боеприпасов, оружия и снарядов, однако настоящей трагедией он назвал дефицит бойцов.

Бежевец призвал украинцев призывного возраста принять как факт то, что у них "больше нет времени сидеть дома".

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что было бы справедливо мобилизовывать и отправлять на фронт осужденных по делу о коррупции и нарушении правил дорожного движения. По его словам, коррупционеры часто являются патриотами, "просто патриотизм у них довольно своеобразный и они жадные".

Итальянские журналисты между тем пишут, что решили говорить прямо: солдаты ВСУ больше не в силах идти на верную смерть и умоляют Запад прекратить конфликт.

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