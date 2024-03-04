Завербованный ЦРУ высокопоставленный офицер разведки задержан в Испании

Американский шпион заведовал отделом, занимавшимся Россией

В Испании задержан сотрудник Национального разведывательного центра. Глава отдела, занимавшегося Россией, был завербован Центральным разведывательным управлением США, сообщила газета El País.

По данным издания, ЦРУ хотело среди прочего получить сведения о том, какие связи все еще поддерживает Мадрид с Москвой. Вербовка агента разведцентра была нацелена не только на его текущую зону ответственности. Тревога в системе безопасности была вызвана попыткой получить доступ к документации, не связанной с работой агента.

Расследование проводится под грифом секретности. Следователям предстоит выяснить, получал ли шпион деньги в обмен на информацию - в зависимости от ответа на этот вопрос ему может быть предъявлено обвинение в разглашении тайны или же в государственной измене. Подчеркивается, что задержание ключевого ответственного за сведения, связанные с Россией, вызвали сильное потрясение в центре. Утверждают, что утечек на таком высоком уровне не было в испанской разведке последние три десятилетия.

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