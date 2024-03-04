Власти Феодосии сообщили о повреждениях в результате атаки дронов

Ночью ПВО уничтожила все 38 украинских беспилотников над Крымом

Несколько частных домов в крымской Феодосии повреждены обломками сбитых украинских беспилотников. Серьезно повредить инфраструктурные объекты противнику не удалось, сообщил глава администрации города Игорь Ткаченко.

По словам Ткаченко, городское управление капстроительства начало работы по восстановлению уже в воскресенье, а с понедельника будут ремонтировать остекление и кровли пострадавших домов. Он напомнил в Telegram, что в ночь на воскресенье была атака дронов ВСУ на город. Благодаря грамотной работе сил ПВО инфраструктурные объекты серьезно не повреждены.

Как сообщалось ранее, ночью дежурные средства ПВО уничтожили все 38 украинских беспилотников над Крымом. Временно перекрывалось движение по трассе "Таврида" в керченском направлении в районе Феодосии.

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