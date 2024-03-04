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Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ

13:24
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счет БКЛ больше 1 трлн рублей

Доходы в бюджет Москвы увеличились благодаря строительству Большой кольцевой линии. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счет БКЛ больше 1 трлн руб. экономического эффекта.

В настоящее время БКЛ перевозит в сутки 1,3 миллиона человек. Мэр отметил, что кольцо было открыто при участии Владимира Путина.

Ожидается, что до 2035 года благодаря БКЛ метро в бюджеты всех уровней поступит 7,2 трлн руб.

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