Собянин доложил Путину о росте бюджетных доходов благодаря строительству БКЛ

Федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счет БКЛ больше 1 трлн рублей

Доходы в бюджет Москвы увеличились благодаря строительству Большой кольцевой линии. Об этом рассказал Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным. По его словам, федеральный бюджет и внебюджетные фонды получили за счет БКЛ больше 1 трлн руб. экономического эффекта.

В настоящее время БКЛ перевозит в сутки 1,3 миллиона человек. Мэр отметил, что кольцо было открыто при участии Владимира Путина.

Ожидается, что до 2035 года благодаря БКЛ метро в бюджеты всех уровней поступит 7,2 трлн руб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"