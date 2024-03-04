Путин: Москва – это центр науки, образования и промышленности

Столица связана со всей Россией

Москва - это центр науки, образования и промышленности.

Об этом в ходе встречи с мэром столицы Сергеем Собяниным заявил президент Владимир Путин. По его словам, Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, она является центром многих отраслей.

"Все это очень взаимосвязано со всей экономикой России", – сказал Путин.

Работа столичных властей по всем направлениям должна быть продолжена, подчеркнул российский лидер.

В понедельник, 4 марта, мэр Москвы Сергей Собянин выступил с докладом в Кремле. Он рассказал президенту России Владимиру Путину о развитии и достижениях Москвы за последний год.

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