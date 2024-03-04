Собянин доложил Путину о рекордном росте промышленности и инвестиций в Москве

Мэр столицы отметил вклад москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица демонстрирует высокую динамику по росту инвестиций. Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 4 марта.

Как подчеркнул Собянин, городской бюджет развивается. За период с 2009 по 2011 годы объем инвестиций вырос с 2 триллионов до 17 триллионов рублей, в сопоставимых ценах это в 3,7 раза.

Мэр Москвы уточнил, что речь идет и про жилье, и здания, и машины, и оборудование, и объекты интеллектуальной собственности.

Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря поддержке главы государства и правительства, подчеркнул Сергей Собянин. Наряду с этим он отметил вклад москвичей, которые активно работают и не теряют оптимизма, сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве на 18,5% вырос объем производства предприятий обрабатывающей промышленности. Лидерами стали производители одежды, фармацевтические производства, предприятия по производству электрооборудования. В частности, Московский кабельный завод нарастил объем производства на 24%.

Также Сергей Собянин рассказал, что более 170 обрабатывающих предприятий Москвы присоединились к национальному проекту "Производительность труда". Участники проекта смогли на 54% увеличить объемы производств. Например, один из производителей ускорил выпуск геля для УЗИ.

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