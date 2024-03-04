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Медведев объяснил, с кем и на каких условиях Москва будет вести переговоры по Украине

14:12
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Переговорный процесс прервался весной 2022 года по вине Киева

Мирные переговоры с нынешними украинскими властями по урегулированию конфликта невозможны. Такое заявление сделал в понедельник, 4 марта, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
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Политик отметил, что переговоры могут быть возможны с новыми руководителями Украины. Однако это произойдет лишь при условии того, что Киев признает реалии, которые сложились в ходе российской специальной военной операции, сообщает РИА Новости.

Тем временем в США обнародовали проект документа, согласованного в Стамбуле в апреле 2022 года российской и украинской делегациями. Проект мирного соглашения так и не был подписан — Киев сорвал дальнейший процесс урегулирования, к чему приложила руку Великобритания.

Китайские власти продолжают призывать к созданию условий для снижения напряженности на Украине. В МИД КНР заверили, что Пекин продолжит играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта на Украине.

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