Это отметили в Эстонии

Провал контрнаступления украинской армии мог привести к росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и государству в целом. Такое мнение высказал эстонский журналист Юло Маттеус, которого цитирует ERR.

По мнению Маттеуса, этому также поспособствовала запутанность ситуации с помощью Киеву со стороны США и общая беспомощность Запада. Все это привело к выводу украинской армии из Авдеевки и к ослаблению оборонной способности Украины.

При этом Россия в ходе СВО продолжает развивать свою промышленность, а западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Украине, указал журналист.

Ранее французский политолог Брюно Тетре предположил, что весной 2024 года российская армия прорвет украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, а в целом конфликт закончится в октябре 2025 года, когда Москва и Киев подпишут документ о перемирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, отмечал, что Запад, который не прекращает накачивать Киев оружием, по-прежнему жаждет нанести России стратегическое поражение и максимально ослабить ее. Потому кураторы и подталкивают украинцев к продолжению этого бессмысленного противостояния.

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