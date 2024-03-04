ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Провал контрнаступления ВСУ подтолкнул рост доверия к Путину и России

14:13
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Это отметили в Эстонии

Провал контрнаступления украинской армии мог привести к росту доверия к российскому лидеру Владимиру Путину и государству в целом. Такое мнение высказал эстонский журналист Юло Маттеус, которого цитирует ERR.

Зеленский похвастался планом нового контрнаступления
Буданов заявил о новом контрнаступлении ВСУ

По мнению Маттеуса, этому также поспособствовала запутанность ситуации с помощью Киеву со стороны США и общая беспомощность Запада. Все это привело к выводу украинской армии из Авдеевки и к ослаблению оборонной способности Украины.

При этом Россия в ходе СВО продолжает развивать свою промышленность, а западные страны испытывают большие трудности с оказанием военной поддержки Украине, указал журналист.

Ранее французский политолог Брюно Тетре предположил, что весной 2024 года российская армия прорвет украинское сопротивление на юго-востоке и северо-востоке, а в целом конфликт закончится в октябре 2025 года, когда Москва и Киев подпишут документ о перемирии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на заседании Совбеза ООН, отмечал, что Запад, который не прекращает накачивать Киев оружием, по-прежнему жаждет нанести России стратегическое поражение и максимально ослабить ее. Потому кураторы и подталкивают украинцев к продолжению этого бессмысленного противостояния.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Трансляция обращения Владимира Путина
Трансляция обращения Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.