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Собянин доложил Путину о рекордном росте производства в фармацевтике, электронике и автомобилестроении

13:48
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Рост составил от 25 до 40%

Сергей Собянин сообщил, что результаты прошедшего года в Москве — одни из самых лучших за всю современную историю. На встрече с Владимиром Путиным мэр сообщил, что хороший рост показали все производственные показатели, а по некоторым, например, фармацевтике, автомобилестроении, микроэлектронике, рост составил от 25 до 40%.

Кроме того, растут инвестиции в недвижимость. В планах правительства Москвы – динамичное развитие микроэлектроники. Активно развивается новая отрасль – беспилотная авиация.

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