Гороскоп на сегодня, 5 марта, для всех знаков зодиака

Меркурий в Рыбах подружился с Ураном в Тельце

Овны

Жизнь налаживается: сегодня вам может повезти в делах, которые связаны с торговлей в интернете. Если вы ищете работу онлайн, просмотрите вакансии.

Тельцы

Покой вам только снится, а все из-за активного Урана. На этот раз он решил завалить вас новостями, сообщениями, приглашениями - какие-то из них будут вам полезны!

Близнецы

Вам будет комфортнее оставаться в тени, наблюдать и делать выводы. Это касается работы и бизнеса: нужно составить свое мнение о каком-то вопросе, а потом принять решение.

Раки

Все новое сегодня будет казаться особенно привлекательным, так что вам захочется рискнуть и попробовать. Отличное решение, позвольте себе такую смелость!

Львы

Новые амбициозные цели придут в ваши головы. И в этом нет ничего плохого! Если вы потеряли интерес к какой-то затее, нет смысла тащить дальше этот груз.

Девы

Брак или новые отношения с человеком издалека актуальны для представителей этого знака. Вы можете задуматься о переезде в другую страну, новой учебе или даже смене профессии.

Весы

Вам предстоит разобраться с налогами, долгами, страховками или компенсациями. Если мысль об этом пугает, заплатите профессионалу, чтобы он сделал все за вас.

Скорпионы

Внезапная любовь с первого взгляда или творческое озарение сделают этот день захватывающим. Постарайтесь не наломать дров и взять от энергии звезд самое лучшее.

Стрельцы

Домашние проблемы могут разрешиться неожиданно быстро. Ищите сегодня нужного специалиста, мастера или консультанта, он будет вам очень полезен.

Козероги

Новая информация или предложения вас удивят - оказывается, все проще, чем вы думали. Творческих представителей знака ждут продуктивный день и вдохновение.

Водолеи

В делах, касающихся недвижимости, прорыв: вам позвонят, напишут, заинтересуются. А если вы ведете семейный бизнес, сегодня можно заработать хорошие деньги.

Рыбы

Меркурий в вашем знаке подружился с Ураном в Тельце: ждите предложений и новых идей. Если вам что-то туго давалось, постарайтесь разобраться в этом именно сегодня.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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