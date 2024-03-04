В небе над Брянской областью сбили украинский БПЛА

Разрушений нет

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Брянской областью.

Попытка атаки была предпринята около 13:30 мск, сообщили в понедельник в Минобороны России. БПЛА самолетного типа.

беспилотник был уничтожен над Стародубским муниципальным округом, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз. На месте работают оперативные службы.

Пострадавших и разрушений нет, написал глава региона в своем telegram-канале.

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