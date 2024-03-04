Собянин доложил Путину об устойчивом росте экономики Москвы

В столице продолжается реализация проектов мирового уровня

Мэр Москвы Сергей Собянин на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 4 марта, доложил об основных результатах социально-экономического развития Москвы в 2023 году и планах дальнейшей реализации крупнейших городских программ развития промышленности, транспорта, культуры и социальной сферы.

Результаты 2023 года в Москве, я думаю, одни из самых лучших за всю современную историю. Хороший рост по всем показателям, по таким важным для нас производственным показателям, как, например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника, — рост от 25 до 40%. Продолжается рост инвестиций в недвижимость, в коммерческую недвижимость, жилищное строительство. Продолжаем программу реновации. Те проекты, которые мы с Вами открывали, — Большая кольцевая линия метро, скоростной диаметр — очень хорошо работают. Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки один миллион 300 тысяч человек. По скоростному диаметру — 400 тысяч машин ежедневно. Если даже посмотреть экономическую отдачу, то, например, федеральный бюджет и внебюджетные фонды уже получили за счет БКЛ больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта.

По словам мэра Москвы, столичная экономика демонстрирует устойчивый рост. В 2021–2023 годах объем инвестиций в основной капитал составил 17,8 триллиона рублей. Это в сопоставимых ценах в 3,7 раза больше, чем за три года с 2009 по 2011-й (2,3 триллиона рублей).

Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается, и объекты интеллектуальной собственности. Город демонстрирует очень высокую динамику благодаря Вашей поддержке, Правительства, и, конечно, москвичам, которые активно работают и не теряют оптимизма.

Владимир Путин подчеркнул, что экономика столицы тесно взаимосвязана со всей экономикой страны.

Москву нельзя отнести просто к одному из регионов, это столица. Здесь центр и науки, и образования, и промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. Мы, конечно, должны всегда об этом помнить.

Ранее Сергей Собянин отмечал, что глава государства задал четкое развитие страны на ближайшие пять лет по всем направлениям в своем послании к Федеральному собранию. Мэр Москвы назвал его неординарным и напомнил, что в столице уже реализуются масштабные проекты, связанные с различными сферами экономики.

В частности, продолжается программа реновации, в рамках которой в Новой Москве построены девять домов, четыре дома находятся в процессе строительства, еще десять проектируются. В новые квартиры уже въехали 8 700 человек.

Столичные власти продолжают работать над развитием транспортной сети и улучшением транспортной доступности московских районов. В 2023 году в Москве запустили 30 новых наземных маршрутов. Они соединили жилые кварталы, социальные объекты, торговые центры со станциями рельсового каркаса.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"