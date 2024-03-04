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ВСУ обстреляли село в Белгородской области

14:27
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Поврежден дом

Село Новая Таволжанка Белгородской области стало целью артиллерии ВСУ. Есть повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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Гладков уточнил в Telegram, что в результате обстрела повреждения получило частное домовладение. Осколками посечена кровля, фасад и забор. Повреждена хозпостройка и автомобиль "Газель". Пострадавших нет.

Ранее сообщалось об атаке украинского дрона-камикадзе на окраину райцентра Шебекино. Беспилотник упал и сдетонировал, в результате взрыва поврежден припаркованный поблизости автомобиль.

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