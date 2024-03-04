Рекордные показатели роста: главное из доклада Собянина президенту

Санкции не помешали Москве активно развиваться во всех направлениях

Несмотря на многочисленные санкции, которые, по мнению Запада, должны были нанести удар по российской экономике, а значит, и по ее главному финансовому центру Москве, российская столица лишь увеличивает темпы развития. ВВП города растет. Как и инвестиции, промышленное производство и еще десятки показателей, о которых Сергей Собянин в понедельник доложил Владимиру Путину.

Путин: Как дела, Сергей Семенович? Собянин: Должен Вам доложить, Владимир Владимирович, что, несмотря на происки врагов, всевозможные санкции... Путин: Но друзей у нас больше! Собянин: Не знаю, как у других, а у нас все складывается очень неплохо. Путин: Есть еще одно известное выражение. Быть нашим другом и врагом одинаково почетно! Собянин: Дай им Бог здоровья. Результаты 2023 года, я думаю, одни из самых лучших за современную историю. Хороший рост по всем показателям. По таким важным для нас производственным показателям, как например, фармацевтика, автомобилестроение, микроэлектроника - рост от двадцати пяти до сорока процентов.

Причем на подъеме - именно высокотехнологичные отрасли. От фармацевтики до микроэлектроники, центром которой является Зеленоград. Тут на площадках особой экономической зоны "Технополис Москва" реализуется целый спектр различных проектов. А в ближайшей перспективе столица станет еще и центром производства литий-ионных аккумуляторов, запустить которое планируют уже в следующем году.

"Плановые мощности завода позволяют производить до 50 тысяч литий-инонных аккумуляторов в год. И поскольку Москва является крупнейшим логистическим хабом, то этот завод закроет потребности не только столичного транспортного комплекса, но и даст положительный импульс для развития электротранспорта по всей России, - указал Антон Наливайко, проректор по научной работе Московского политехнического университета.

В этом плане Москва задает планку всей стране, уже несколько лет делая ставку на развитие городского транспорта на электрической тяге. По Москве-реке запустили электросуда, удобство которых жители быстро оценили. По улицам ездят электробусы. Не говоря уже о привычных трамваях и метро. А также электропоездах, которые аккуратно встроили в транспортную систему Москвы. Теперь она включает Московское центральное кольцо и еще четыре центральных диаметра.

"Московские диаметры каждый день радуют нас и наших пассажиров. МЦД - это полноценное наземное метро, благодаря которому Москва и Подмосковье соединились в единый мегаполис будущего", - отметил Сергей Саламатин, помощник машиниста ЦППК.

Добираться из Подмосковья в столицу и обратно действительно стало очень удобно. И комфортно, учитывая новый подвижной состав, который используется на МЦК и центральных диаметрах.

Собянин: Те проекты, которые мы с вами открывали, Большая кольцевая линия метро, скоростной диаметр, очень хорошо работают. Сегодня уже на БКЛ перевозим в сутки миллион триста тысяч человек. По скоростному диаметру - четыреста тысяч машин ежедневно. Если даже посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей экономического эффекта, бюджетного эффекта.

Большая кольцевая линия метро, о которой говорит Сергей Собянин, это еще один сложнейший проект мирового уровня, реализованный городскими властями. Он включает в себя 31 станцию, три депо и 70 километров путей. Все это теперь позволяет не делать пересадок в центре, добираясь с одной линии на другую. Пассажиры таким образом экономят от 30 до 40 минут. Да и для развития самого мегаполиса БКЛ очень важна.

"Большая кольцевая линия - это не только мощный транспортный каркас. Но это основа и будущий каркас градостроительного развития города во всех сферах его деятельности. Включая деловую, культурную, спортивную. Ну и, безусловно, объекты жилого назначения, - сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Строительство в Москве тоже ведется крайне активно. Это касается и автодорожной системы, которая пополнилась скоростным диаметром и проспектом Багратиона. И обновления жилого фонда, чему, безусловно, способствует масштабная программа реновации, запущенная в столице в августе 2017 года. За это время она уже позволила сотням тысяч москвичей получить новое, комфортное жилье.

Помимо новых квартир, москвичи получают в шаговой доступности современные школы и детские сады. Развитию и качеству образования Москва уделяет большое внимание. Как и здравоохранению. За несколько лет отремонтированы десятки поликлиник и больниц, которые теперь отвечают самым современным требованиям.

Еще одно направление работы - культура. Город - это еще и центр киноиндустрии. Запущена специальная программа, которая включает создание крупнейшего кинопарка и кластера для полного цикла съемок. Также в планах возрождение киностудии имени Горького. Но все это лишь элементы большой программы развития российской столицы, говорит Сергей Собянин.

Собянин: Если взять более крупные периоды трехлетние с 2009 по 2011 год, то у нас объем инвестиций с 2 триллионов вырос до 17. Даже в сопоставимых ценах. Это 3,3 раза. Это и жилье, и здания, и машины, и оборудование, которое закупается. И объекты интеллектуальной собственности. То есть город демонстрирует очень высокую динамику. Благодаря вашей поддержке, правительства. И москвичей, которые активно работают и не теряют оптимизма. Путин: Понимаю, что угрозы, которые пытаются создать, они все-таки не пустые. И мы должны это иметь в виду. Конечно, и на правительственном, и на федеральном уровне, на региональном. Москву нельзя просто отнести к одному из регионов. Это столица. Здесь центр науки и образования, промышленности. Поэтому все это очень взаимосвязано со всей экономикой России. И мы, конечно, всегда должны об этом помнить.

Президент, который неоднократно участвовал в запуске крупных столичных проектов, докладом Сергея Собянина остался доволен, пожелав Москве не сбавлять набранного темпа.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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