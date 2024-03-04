НАТО решает, кто ответит за утечку немецких переговоров

В Альянсе произошедшее вызвало ярость у многих

Что сказали послу Германии Александру Ламбсдорффу в российском МИДе, осталось за закрытыми дверями. Но у журналистов был лишь один вопрос: "Вы хотите войны с Россией?".

Перехваченные переговоры офицеров Бундесвера, где обсуждались планы атак на Крымский мост, в Кремле вызвали однозначную реакцию: там очень ждут результатов расследования, которое пообещал провести Олаф Шольц. Инцидент серьезнейший. На украинских фронтах нередко звучит немецкая, французская и английская речь. И теперь любой европейский лидер, который станет рассказывать про то, что это - добровольцы, будет выглядеть просто глупо. Содержание 38-минутной беседы прямо указывает на вовлеченность стран НАТО в военный конфликт на Украине.

"Запись говорит о том, что в Бундесвере обсуждаются предметно и конкретно цели на территории Российской Федерации. Это не нуждается ни в каких юридических трактовках, здесь все более чем очевидно", - отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Олаф Шольц упивался ролью "канцлера мира", повторяя в последнее время на всех публичных мероприятиях, что ни дальнобойного оружия, ни немецких солдат Украина не увидит. Теперь важно понять: удары по территории России - тайная инициатива Бундесвера? Или Шольц был в курсе, но пытался всех одурачить? Борис Писториус, главный, кстати, сторонник поставок Taurus Киеву, попытался выставить виноватой Россию. Министр обороны Германии уверяет: запись частично могла быть сгенерирована искусственным интеллектом. Эту инструкцию отрабатывают и немецкие медиа.

Но за утечку кому-то придется ответить. В Альянсе произошедшее вызвало ярость у многих. Захлебнулись от возмущения и в Лондоне. Ведь теперь, если с территории Украины однажды в сторону России полетит крылатая ракета Storm Shadow, уже нельзя будет сказать, что ее запустили не британские военные.

"Инцидент может поставить под угрозу поставки оружия Великобританией и Францией Украине и помешать жизненно важному использованию крылатых ракет Киевом в его войне против России. Это также еще больше усилит напряженность между союзниками по НАТО после того, как господин Шольц ранее публично упомянул о присутствии британских военных на территории Украины", - пишет Politico.

И крайне нелепо в этой ситуации звучат новые призывы Зеленского продолжать накачивать Украину оружием.

"Эта война должна стать безнадежной именно для России, именно для террористов. И они должны почувствовать, что есть сила, которая уничтожает тех, кто хочет разрушить жизнь. Мы в состоянии сделать так, чтобы это произошло. Каждый из партнеров знает, что нужно. Главное - это политическая воля, которая необходима для реализации всего этого. Обеспечить именно тот уровень поставок, который мог бы помочь", - сказал Зеленский.

Высокопоставленные европейские политики на счет утечки молчат. Паузу взяли, конечно, не просто так. Сейчас нужно сбросить градус напряжения. Но сделать это непросто, учитывая, что по стечению обстоятельств в Европе начались широкомасштабные военные учения - в воздухе, на суше и на море. 20000 солдат из 13 стран примут в них участие. НАТО бряцает оружием в том числе на территории Финляндии и Швеции. А также - в Эстонии, Литве и в Латвии, которые вслед за Францией, Канадой и Нидерландами заявили о готовности отправлять своих военных на Украину.

Руку помощи Берлину в этой непростой истории протянул Пекин. Китай предлагает Германии совместными усилиями приступить к мирному диалогу по Украине.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Мы надеемся, что все стороны будут привержены политическому урегулированию кризиса и будут совместно способствовать деэскалации ситуации", - указала Мао Нин, официальный представитель МИД КНР.

О реальных намерениях Германии многое скажет то, насколько тщательно проведут расследование и как объяснят не только факт утечки переговоров, а, что куда важнее, происхождение мыслей о нападении на Россию. В Бундесвере пока ограничились раздачей новых рекомендации по безопасному дистанционному общению. Но есть опасения, что историю просто замнут.

Новый поход на Берлин объявили немецкие фермеры и сотрудники Deutsche Bahn. Это, конечно, отвлечет внимание от неприятного скандала.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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