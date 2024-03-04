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Минобороны подтвердило уничтожение второго танка Abrams

14:46
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Меньше чем за неделю

Минобороны России подтвердило уничтожение второго американского танка Abrams в зоне проведения специальной военной операции.

Кроме того, на авдеевском направлении противник потерял за сутки более 490 военнослужащих и более 20 единиц военной техники, говорится в сводке оборонного ведомства.

Первое сообщение о ликвидации танка Abrams производства США в зоне СВО появилось 27 февраля. Его уничтожили на авдеевском направлении двумя ударами.

Об уничтожении второго Abrams стало известно 3 марта. Танк поразили в населенном пункте Бердычи на авдеевском направлении, его уничтожили с FPV-дрона "Упырь".

Президенту России Владимиру Путину уже доложили о ликвидации техники. Глава государства в режиме онлайн узнает, что происходит на фронте, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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