На донецком направлении уничтожено до 360 украинских боевиков

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 81 беспилотный летательный аппарат ВСУ в Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях. Как сообщили в Минобороны, дроны уничтожались в районах Орлинского, Червоногорки, Самойловки, Гладковки и Крынок.

Подразделения "Южной" группировки войск на донецком направлении нанесли поражение подразделениям 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 214-й бригады теробороны. Бои шли в районах Клещеевки, Курдюмовки, Георгиевки и Максимильяновки в ДНР.

По данным военного ведомства, ВСУ потеряли до 360-ти военнослужащих. Также уничтожено два бронетранспортера, боевая машина РСЗО "Град", орудие "Мста-Б" и гаубица FH-70 производства Великобритании.

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