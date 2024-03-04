ЕК: Зеленский ошибся в заявлении про бесплатные снаряды от Евросоюза

Часть боеприпасов Киев должен приобрести самостоятельно, заявили в Брюсселе

Президент Украины Владимир Зеленский ошибся, критикуя Брюссель за якобы нарушение обязательств предоставить украинской стороне миллион снарядов. Об этом в понедельник, 4 марта, рассказал еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Бретон прокомментировал заявление Зеленского о том, что Евросоюз поставил Киеву только 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона. По словам европейского чиновника, "это неправда", поскольку "я сказал "поставить", а не "передать безвозмездно", тогда как "украинский президент говорил только о безвозмездной передаче".

Еврокомиссар пояснил, что безвозмездные поставки — лишь один из трех способов обеспечить ВСУ снарядами, наряду с которым есть еще двусторонние поставки и закупка Киевом снарядов у европейских производителей, сообщает ТАСС.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил новую инициативу в этом направлении. Политик заявил, что Париж сформирует с партнерами коалицию по передаче Украине ракет и бомб. Она займется поставками Киеву ракет, способных преодолевать большие расстояния.

В то же время зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что армию России необходимо обеспечить наиболее востребованными зенитными управляемыми ракетами. Политик отметил, что по мере того, как Запад накачивает Украину новыми ударными вооружениями, расход зенитных управляемых ракет к системам ПВО с российской стороны будет возрастать.

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