Вильфанд: Погода сыграла с москвичами первоапрельскую шутку

На смену оттепели идут январские морозы

Погода в начале марта сыграла с многими жителями Центрального федерального округа, в том числе и с москвичами, первоапрельскую шутку. Такое заявление сделал в понедельник, 4 марта, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что температура воздуха превышала норму на 5-6 градусов и соответствовала первоапрельским значениям. Однако "это шутка, да и только, нужно один раз и навсегда сказать себе, что март - это зимний месяц и тогда очарование весеннее не будет быстро таять".

Уже в ночь на 5 марта в столичном регионе прогнозируется "настоящая январская ночная температура", до десяти градусов мороза. Днем до конца рабочей недели столбики термометров будут показывать до минус трех градусов.

Однако 8 марта начнется постепенное повышение температуры, в длинные выходные воздух прогреется до двух градусов тепла. При этом возможен небольшой снег, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее эксперты отмечали, что лето 2024 года может стать в России самым жарким за всю историю метеонаблюдений. В Москве, Калуге, Твери столбики термометров могут подниматься до 35 градусов жары. Так же рекорды ожидаются на Северном Кавказе, Урале и Дальнем Востоке.

Однако авторы исследования из Утрехтского университета в Нидерландах предупредили, что из-за глобального потепления происходит таяние ледников, что нарушает сложную систему течений в Атлантике. Если теплый Гольфстрим исчезнет под влиянием этих процессов, Европе грозит новый ледниковый период.

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