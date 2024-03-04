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Орбакайте разрешили выступить в Кремлевском дворце

15:32
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Заслуженная артистка России примет участие в концерте к Международному женскому дню

Кристине Орбакайте разрешили выступать в Государственном Кремлевском дворце. Певица примет участие в сборном концерте, посвященном Международному женскому дню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов концерта.

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Отмечается, что в официальном списке участников Орбакайте нет. 

Напомним, ранее исполнительнице отменили несколько концертов в регионах России. Так, не состоятся выступления в Иркутске и Красноярске. Причем сама заслуженная артистка России эту информацию опровергла. Она заявила журналисту телеграм-канала Shot, что у нее "все всегда состоится". 

3 марта у Орбакайте был концерт в Санкт-Петербурге. Во время выхода на сцену исполнительница споткнулась и упала. Однако потом продолжила выступление. 

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