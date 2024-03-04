Лавров обвинил главу МОК в предательстве

Бах предал идеалы олимпизма

Сергей Лавров обвинил в предательстве Международный олимпийский комитет и его президента Томаса Баха. Глава МИД России выступил на сессии Всемирного фестиваля молодежи.

Российский министр напомнил, что в истории были случаи бойкота Олимпийских Игр. Так, СССР бойкотировал игры в Лос-Анджелесе в 1984 году. Запад бойкотировал Олимпиаду в Москве в 1980 году, потом вроде бы все устоялось.

Однако то, что сейчас происходит со спортивным движением – предательство. То, что делают руководители Международного олимпийского комитета и лично Томас Бах - предательство всех идеалов олимпизма, приводит слова Лаврова ТАСС.

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