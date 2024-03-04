Появились подробности об анонсированных Путиным нацпроектах

Президент рассказал о них в послании Федсобранию

Национальный проект "Молодежь России" стартует уже в 2024 году, а остальные четыре нацпроекта, заявленные главой государства Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, начнут реализовывать в 2025 году. Об этом в понедельник, 4 марта, рассказала замглавы кабмина Татьяна Голикова.

Вице-премьер уточнила, что с 1 января следующего года запустят проекты "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Кадры", "Экономика данных".

Что касается нацпроекта "Молодежь России", который заработает уже в этом году, он станет механизмом сопровождения новой стратегии развития молодежной политики, которая сейчас находится в высокой степени готовности, цитирует Голикову ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является, по сути, самым квалифицированным прогнозом развития страны, поскольку "там идет речь о том, как страна будет следующие шесть лет развиваться".

За месяц до этого глава кабмина Михаил Мишустин подвел предварительные итоги реализации национальных проектов. Он подчеркнул, что средний уровень достижения текущих задач близок к 100%. Есть весомые результаты во всех сферах, которые охватывают эти проекты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"