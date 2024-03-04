Деловой квартал появится на месте недостроенного инженерного центра на Дмитровском шоссе

Участок площадью свыше пяти гектаров включен в программу комплексного развития территорий

На северо-востоке Москвы вместо объекта незавершенного строительства появятся научно-производственные объекты и офисное здание. В последнем предусмотрено размещение физкультурно-оздоровительного комплекса. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он отметил, что новый объект будет размещаться на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Двенадцать лет назад на этом месте начали строить инженерный центр. Но в 2016 году работы были остановлены из-за дефицита финансирования. Остались лишь монолитные конструкции, которые как раз и возводили. Так как застройщик долгое время не осваивал участок, договор аренды с ним был расторгнут. Теперь, по словам Андрея Бочкарева, строительство будет вести городской оператор.

Чтобы ликвидировать долгострой, объект включили в оперативную группу, которая действует в Комплексе градостроительной политики и строительства города Москвы. После этого было принято решение о комплексном развитии территории, и в конце прошлого года начали разрабатывать проектную документацию. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин.

На участке, общая площадь которого более пяти гектаров, возведут свыше 146,3 тысячи квадратных метров недвижимости. В итоге, по словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, в городе появятся дополнительно 2,9 тысячи рабочих мест.

С 2011 года в Москве идет работа по уменьшению числа объектов незавершенного строительства. Это делается по поручению мэра столицы Сергея Собянина. За это время удалось решить вопросы по 665 объектам. 193 уже введены в эксплуатацию. Еще на 266 продолжились работы. А 206 недостроев снесли и территорию благоустроили.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"