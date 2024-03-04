Администрация колонии дала согласие на УДО Михаила Ефремова

Окончательное решение примет суд

Ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное актером Михаилом Ефремовым, удовлетворено комиссией в ИК-4 Белгородской области.

Просьба осужденного вместе с положительным заключением будет направлено в Алексеевский суд Белгородской области. Судьи вынесут окончательное решение, передает РИА Новости.

Ефремова приговорили к 7,5 годам лишения свободы за ДТП, произошедшее 8 июня 2020 года. Артист сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Водителя Lada спасти не удалось.

Ефремов отбыл в колонии больше половины срока. Он уже подавал прошение об УДО в 2023 году, но его не одобрили.

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