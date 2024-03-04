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Лавров рассказал об отказе послов ЕС прийти на встречу

16:38
  • понедельник
  • 04 марта 2024

МИД о своем решении дипломаты уведомили за два дня до мероприятия

Дипломаты стран Евросоюза отказались идти в российский МИД перед выборами президента. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время Всемирного фестиваля молодежи, отмечает РИА Новости.

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Чиновник отметил, что мероприятие должно было пройти примерно полторы недели назад. Но за два дня до запланированной встречи иностранные послы прислали ноты с сообщением об отказе.

Лавров заявил, что это свидетельствует об уровне отношений между странами. Дипломаты "побоялись прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы", подчеркнул он. 

Разговор, по словам главы МИД, должен был идти о попытках вмешательства в предстоящие президентские выборы. Послов хотели предостеречь от этого.

Напомним, выборы назначены на 15, 16 и 17 марта. Голосование будет идти три дня.

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