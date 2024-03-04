Лавров рассказал об отказе послов ЕС прийти на встречу

МИД о своем решении дипломаты уведомили за два дня до мероприятия

Дипломаты стран Евросоюза отказались идти в российский МИД перед выборами президента. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров во время Всемирного фестиваля молодежи, отмечает РИА Новости.

Чиновник отметил, что мероприятие должно было пройти примерно полторы недели назад. Но за два дня до запланированной встречи иностранные послы прислали ноты с сообщением об отказе.

Лавров заявил, что это свидетельствует об уровне отношений между странами. Дипломаты "побоялись прийти на встречу с министром страны, в которой они аккредитованы", подчеркнул он.

Разговор, по словам главы МИД, должен был идти о попытках вмешательства в предстоящие президентские выборы. Послов хотели предостеречь от этого.

Напомним, выборы назначены на 15, 16 и 17 марта. Голосование будет идти три дня.

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