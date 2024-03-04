Президентская кампания в России выходит на финишную прямую. Главное

Кандидаты и их представители продолжают встречаться с избирателями

Опечатанный склад типографии в Подольске открывают в присутствии десятка телекамер, представителей политических партий и московского Избиркома. Сегодня городским комиссиям выдали бюллетени для предстоящего голосования.

"Получено 7 миллионов 638 тысяч 300 избирательных бюллетеней, что соответствует 100 процентам избирателей города Москвы. Поэтому никаких вопросов и проблем с получением бумажных бюллетеней, как наши оппоненты говорили, не будет", - заявил Владимир Попов, секретарь Московской городской избирательной комиссии.

Процедура передачи строгая, но прозрачная. Уполномоченные проверяют количество бюллетеней. Расписываются. И только потом - погрузка в машины. Каждую партию сопровождает полицейский наряд.

Сами кандидаты и их представители активно общаются с избирателями. Артем Жога, доверенное лицо Владимира Путина, - в Краснодаре. На форуме добровольцев, помогающим нашим бойцам в зоне СВО. Волонтеры показывают маскировочные сети, сухпайки, аптечки, которые собирают своими руками. И такие необходимые на передовой дроны. Для разведки и воздушных атак.

"Огромное спасибо, что продвигаетесь в этом направлении. Что и благодаря нашему Верховному Главнокомандующему, который продвигает эту тему беспилотных летательных аппаратов. И в военной, и в гражданской это очень нужно", - сказал Жога.

Кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий тоже обсуждал тему СВО на встрече с ее непосредственным участником - комбатом Виктором Кузнецовым, который освобождал Артемовск. Говорили о защите прав военнослужащих. В том числе исполнении социальных гарантий.

"Вы совершили подвиг с теми самыми пацанами. Мужество ваше и их, что вы одержали победу в этом бою. Пришли человеком более чем подготовленным, как и большинство "Барсов", как и большинство "Беркутов". Рад знакомству и рад принятию вами решения о вступлении в ряды в лучшую в России политическую силу - партию ЛДПР", - подчеркнул Слуцкий.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов - в подмосковном Троицке. Встречался с коллективом "Института ядерных исследований". Предприятие уникальное. Предмет особой гордости - протонный ускоритель. С его помощью ученые и врачи успешно борются с раковыми клетками. Вот только оборудованию нужна модернизация. Институту - новые кадры. А молодым ученым - доступное жилье и достойные зарплаты.

"Государство эти направления и жизнеобеспечение должно держать в руках и под постоянным контролем, начиная с бюджетного финансирования, продолжая подготовкой кадров, решением жилищных вопросов", - отметил Харитонов.

На дефицит кадров пожаловались и кандидату от "Партии роста" и "Новых людей" Владиславу Даванкову. Он посетил предприятие, выпускающее изделия из полимеров для самых разных отраслей. В том числе медицины. Например, стоматологические протезы или суставы. Продукция экспортируется в 50 стран. Но чтобы успешно конкурировать на рынке, говорят руководители, необходимо субсидирование и новое оборудование.

"В России надо хотя бы не мешать нашему бизнесу развиваться, коллеги прекрасно с этим справляются, потому, что именно на плечах предпринимателей мы преодолели все кризисы, каждый раз мы выходим из него еще сильнее. И это всегда делают предприниматели", - сказал Даванков.

Выборы президента продлятся три дня - с 15 по 17 марта.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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