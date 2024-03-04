По случаю 106-летия столичного управления ФСБ открылась уникальная экспозиция

Московским специалистам поручали самые ответственные операции

Сложно представить бурю эмоций, когда к тебе с экрана вдруг обращается отец. Танкист Андрей Серебряков погиб под воронежем в 1942-м. До этого прошел советско-финскую войну, где был удостоен звания Героя Советского Союза. Получил Золотую звезду героя. Теперь его имя увековечено в том числе на мемориале погибших сотрудников московского управления ФСБ. И в уникальном музее.

Актер, который играет Андрея Серебрякова, очень похож на него, даже манера говорить та же. Дочь героя Людмила Андреевна под впечатлением, что отец как будто сам может рассказать, за что воевал.

"Главное - идея и замысел. Хорошая задумка и правильный замысел. Да, обращение из прошлого. Это хорошо", - говорит она.

Появившееся более века назад московское управление Федеральной службы безопасности называлось сначала Московской чрезвычайной комиссией. Она была призвана бороться с контр-революционерами, спекулянтами и теми, кто совершал должностные преступления. Первый руководитель - Феликс Эдмундович Дзержинский. В его кабинете даже обои такие же, как век назад. Раз в час бьют часы, за стеной без перерыва стучит печатная машинка. А сняв трубку телефона, можно услышать взволнованный, чуть картавый голос Владимира Ленина.

Музей рассчитан на то, что здесь можно со всем ознакомиться без участия экскурсовода. Много интерактива, много оцифрованных документов. В соседнем кабинете с полки можно взять уголовное дело и пролистать материалы. Или развлечься игрой - угадай телефонного мошенника в будке таксофона или найди шпиона.

Когда началась Великая Отечественная война, московским чекистам было приказано создать отряды для борьбы со шпионами и диверсантами. В этом направлении приходится работать до сих пор. Сейчас под юрисдикцией ФСБ - уже 18 статей уголовного кодекса, а также дела с широким общественным резонансом.

"Работы сейчас всем хватает. И тем, кто занимается контрразведкой, и тем, кто занимается борьбой с терроризмом, и тем, кто занимается защитой конституционного строя", - отметил Геннадий Зайцев, командир группы "Альфа" (1977-1988; 1992-1995).

Настоящие герои, такие, как командир "Альфы" Геннадий Зайцев, - в числе первых посетителей. Потому что этот музей в том числе и о них самих.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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