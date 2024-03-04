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Товарооборот между Россией и Казахстаном установил новый рекорд

22:20
  • понедельник
  • 04 марта 2024

По итогам прошлого года - более 2,5 триллиона рублей

Товарооборот между Москвой и Астаной по итогам прошлого года поставил новый рекорд и составил более 2,5 триллиона рублей. Эти цифры озвучил председатель правительства Михаила Мишустина в ходе переговоров с премьером Казахстана Олжасом Бектеновым.

Глава российского кабмина поздравил коллегу с назначением на должность и первым зарубежным визитом. И отметил, что союзнические отношения двух стран строятся на принципах стратегического партнерства и взаимного уважения. Россия занимает первое место среди внешнеторговых партнеров Казахстана. Наши инвестиции в экономику республики составляют порядка полутора триллионов рублей.

На встрече также обсудили культурные связи, укрепление межрегионального сотрудничества и реализацию масштабных проектов.

"У России и Казахстана есть огромный потенциал для взаимодействия в области транспортной и логистической инфраструктуры. Нас связывает самая протяженная в мире сухопутная граница - более 7,5 тысячи километров. Через территории наших стран проходят важнейшие транзитные маршруты Евразии. Мы уделяем особое внимание развитию международного коридора "Север – Юг", его восточному и Транскаспийскому маршрутам. Я убежден, что он в будущем станет глобальной транспортной артерией в интересах всех государств Евразийского региона", - указал Мишустин.

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