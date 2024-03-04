Женщина воткнула дочери нож в колено за плохие оценки

Третьеклассница пожаловалась на маму подруге

Жительница подмосковного города Пушкино решила необычным образом воспитывать дочь. За плохие оценки она метнула в третьеклассницу нож. Как сообщает "Московский комсомолец", удар пришелся девочке в колено. Ребенок сильно испугался и позвонил однокласснице.

Подружка рассказала о произошедшем родителям и те поспешили на помощь девочке. Так как ребенок на звонки не отвечал и дверь тоже никто не открывал, отец одноклассницы вызвал скорую и полицию. Как бывший спортсмен, он волновался, что нож мог задеть бедренную артерию. Пострадавшая сама спустилась на улицу, так как ей пришлось вести на прогулку собаку. Там и дождалась врачей. Ребенка госпитализировали.

Выяснилось, что горе-мать пьет второй день. А после бутылки водки решила, что пришла пора заняться воспитанием. Соседи рассказали, что женщина давно в разводе и выпивает каждый выходной. Помимо десятилетней дочери у нее есть 16-летний сын. Теперь в произошедшем будут разбираться полиция и опека.

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