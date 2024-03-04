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Принц Уильям отказался обсуждать здоровье Кейт Миддлтон

17:27
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Он проигнорировал вопрос, заданный одним из поклонников

Принц Уильям отказался обсуждать с поклонниками здоровье своей супруги Кейт Миддлтон во время визита в Рексем. Об этом пишет издание Daily Mail

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Журналисты отмечают, что на вопрос из толпы "Как здоровье Кэтрин?" принц промолчал и прошел мимо. 

По версии журналистов, Кейт перенесла операцию на брюшной полости. С декабря прошлого года она не появлялась на публике, и официально ее диагноз никто не озвучивает. Есть информация, что в официальных мероприятиях супруга принца Уильяма не будет участвовать до Пасхи.

При этом Кенсингтонский дворец настаивает, что она чувствует себя хорошо. 

Издание сообщает, что Кейт сейчас находится в коттедже Аделаиды в Виндзоре. Ее выписали из больницы после плановой операции. Герцогиня проводит время со своими детьми. 

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