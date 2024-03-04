Принц Уильям отказался обсуждать здоровье Кейт Миддлтон

Он проигнорировал вопрос, заданный одним из поклонников

Принц Уильям отказался обсуждать с поклонниками здоровье своей супруги Кейт Миддлтон во время визита в Рексем. Об этом пишет издание Daily Mail.

Журналисты отмечают, что на вопрос из толпы "Как здоровье Кэтрин?" принц промолчал и прошел мимо.

По версии журналистов, Кейт перенесла операцию на брюшной полости. С декабря прошлого года она не появлялась на публике, и официально ее диагноз никто не озвучивает. Есть информация, что в официальных мероприятиях супруга принца Уильяма не будет участвовать до Пасхи.

При этом Кенсингтонский дворец настаивает, что она чувствует себя хорошо.

Издание сообщает, что Кейт сейчас находится в коттедже Аделаиды в Виндзоре. Ее выписали из больницы после плановой операции. Герцогиня проводит время со своими детьми.

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