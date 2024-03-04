Правнук Сталина предложил распустить ООН

Селим Бенсаад написал письмо Сергею Лаврову

Художник Селим Бенсаад, который является правнуком Иосифа Сталина, предложил серьезно реформировать или распустить ООН. Об этом правнук вождя написал в письме главе российского МИДа Сергею Лаврову, сообщает портал NEWS.ru. Он отметил, что послание отправлено в преддверии дня смерти своего знаменитого родственника. Сталин скончался 5 марта 1953 года.

Бенсаад предлагает созвать внеочередную сессию ООН и поставить на ней вопрос о целесообразности дальнейшего существования организации. А также участия в ней страны -преемницы СССР. Больше всего художника не устраивают двойные стандарты ООН. Он указывает на молчание организации по поводу обстрела мирного населения на Донбассе и на неоднозначные высказывания по поводу действий Израиля в Секторе Газа.

Селим Бенсаад - внук погибшего в фашистском концлагере Якова Джугашвили, сына Сталина. Он живет в Москве. Его отец - уроженец Алжира Хосин Бенсаад.

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