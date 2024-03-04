Украина не хочет самостоятельно вести переговоры о транзите российского газа

Топливо пойдет через страну, только если государства ЕС будут в этом заинтересованы

Украина не будет вести с Россией переговоры о продлении транзита газа в Европу. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на пресс-конференции, сообщает РЕН-ТВ.

Он отметил, что транзитерами должны выступить страны ЕС. В противном случае газотранспортная система внутри страны будет использована лишь в соответствии с ее нуждами.

Договор на транзит российского газа в Европу через территорию Украины истекает в конце 2024 года. Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что в ЕС не заинтересованы в продлении этого соглашения. С мая 2022 года прием газа для транзита перенесен лишь на одну станцию - "Сунжа". И "Газпром" уже не раз заявлял, что технологически прокачать весь объем через один вход нельзя.

Остальные пути транзита российского газа в Европу уже давно перекрыты. И хуже всего в этой ситуации придется Венгрии, Австрии и Словакии.

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