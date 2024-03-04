ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин доложил Путину о создании уникального кинопарка "Москино"

18:57
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок "Москино" в Красной Пахре - это 1113 гектаров, где разместят 64 объекта

В ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту о ситуации в столичной киноиндустрии, передает официальный сайт мэра и правительства города.

"Москва является крупнейшим центром отечественной и одним из ведущих центров глобальной киноиндустрии. Сегодня в столице снимают 90% российских фильмов – около 260 проектов ежегодно. В отрасли насчитывается свыше 10 тыс. организаций. <...> Развитие креативной сферы в Москве поддерживают благодаря созданию необходимой инфраструктуры: для съемок строят павильоны, монтажные студии, натурные площадки. На решение этой задачи направлен один из крупнейших столичных проектов "Москва – город кино", в рамках которого, например, ведутся работы в кинопарке "Москино", кинокластере МЕТМАШ и на киностудии имени Максима Горького", - сказано в материале.

В настоящее время в столице создают крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок "Москино" в Красной Пахре. На территории 1113 гектаров разместят 64 объекта, в том числе павильоны с декорациями улиц Москвы и европейских городов разных эпох.

Кроме того, в марте 2023 года московское правительство начало реорганизацию расположенного на Рязанском проспекте недалеко от станции метро "Стахановская" Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени академика Целикова, а точнее - его территории. На площади 48,9 гектара будет создан объединяющий индустрии кино, моды и культурно-общественные пространства инновационный кластер.

Возрождают в городе и киностудию имени Максима Горького. В 2023 году там открылись шесть цифровых креативных студий и новый павильон виртуального продакшна.

Также в киноиндустрии Москвы работает Московская цифровая киноплатформа, у которой нет аналогов в мире. Она призвана стать единой точкой доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для кинопроизводства. 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Сергей Собянин посетил кинопарк "Москино"
Сергей Собянин посетил кинопарк "Москино"
Съемка фильма
Съемка фильма
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
Кинопарк "Москино"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.