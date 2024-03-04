Собянин доложил Путину о создании уникального кинопарка "Москино"

Крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок "Москино" в Красной Пахре - это 1113 гектаров, где разместят 64 объекта

В ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту о ситуации в столичной киноиндустрии, передает официальный сайт мэра и правительства города.

"Москва является крупнейшим центром отечественной и одним из ведущих центров глобальной киноиндустрии. Сегодня в столице снимают 90% российских фильмов – около 260 проектов ежегодно. В отрасли насчитывается свыше 10 тыс. организаций. <...> Развитие креативной сферы в Москве поддерживают благодаря созданию необходимой инфраструктуры: для съемок строят павильоны, монтажные студии, натурные площадки. На решение этой задачи направлен один из крупнейших столичных проектов "Москва – город кино", в рамках которого, например, ведутся работы в кинопарке "Москино", кинокластере МЕТМАШ и на киностудии имени Максима Горького", - сказано в материале.

В настоящее время в столице создают крупнейший в мире кинопарк для натурных съемок "Москино" в Красной Пахре. На территории 1113 гектаров разместят 64 объекта, в том числе павильоны с декорациями улиц Москвы и европейских городов разных эпох.

Кроме того, в марте 2023 года московское правительство начало реорганизацию расположенного на Рязанском проспекте недалеко от станции метро "Стахановская" Всероссийского научно-исследовательского и проектно-конструкторского института металлургического машиностроения имени академика Целикова, а точнее - его территории. На площади 48,9 гектара будет создан объединяющий индустрии кино, моды и культурно-общественные пространства инновационный кластер.

Возрождают в городе и киностудию имени Максима Горького. В 2023 году там открылись шесть цифровых креативных студий и новый павильон виртуального продакшна.

Также в киноиндустрии Москвы работает Московская цифровая киноплатформа, у которой нет аналогов в мире. Она призвана стать единой точкой доступа ко всему комплексу городских услуг и сервисов для кинопроизводства.

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