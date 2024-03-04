Собянин отметил высокую востребованность сервисов "МЭШ" в регионах России

Ежедневно к ним обращаются более 4,5 миллиона раз

К сервисам Московской электронной школы ежедневно обращаются более 4,5 миллиона раз. Об этом мэр столицы Сергей Собянин рассказал во время рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что платформа стала основой для создания государственной информационной системы "Моя школа".

Сейчас элементы системы МЭШ доступны учащимся еще трех регионов. В Калужской и Московской областях, а также в Республике Татарстан. В ближайшее время должны подключиться школьники из Тюменской области и Дагестана.

Как отметил Сергей Собянин, в МЭШ есть огромная библиотека с самым разнообразным контентом. Здесь можно найти видеоуроки, рабочие тетради, все необходимые учебные пособия и дополнительные материалы. Главное, чтобы школьникам была доступна вся информация и в самых разных вариантах. Всего на платформе 1,6 миллиона единиц образовательного контента. Есть даже виртуальные лаборатории. А учителя смогут найти сценарии уроков.

Московская электронная школа – единая образовательная среда для всех средних учебных заведений столицы. К ней имеют доступ ученики, учителя и родители. На платформе есть электронный журнал и электронный дневник, портфолио каждого учащегося. Здесь же у детей прикреплена карта "Москвенок".

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