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Байден на год продлил санкции, веденные против России

20:10
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Речь идет и об ограничительных мерах, введенных десять лет назад

Все санкции, которые были введены США против Росси,и должны сохраниться после 6 марта 2024 года. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он подписал соответствующий документ. Его распространил Белый дом, сообщает ТАСС. 

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Там отмечается, что первые ограничения начала вводить еще администрация Барака Обамы в 2014 году. Соответствующие решения были приняты четырежды в марте и один раз в декабре. Все были связаны с Крымом.

Далее санкции последовали лишь в 2018 году. Их вводила уже администрация Дональда Трампа. 

Решение о последующих ограничениях было принято 21 февраля 2022 года, до начала СВО. Байден считает, что все эти меры должны оставаться в силе. Так как действия, против которых они направлены, "угрожают безопасности США и их внешней политике".

Режим санкционного чрезвычайного положения американский лидер решил продлить на один год. 

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