Байден на год продлил санкции, веденные против России

Речь идет и об ограничительных мерах, введенных десять лет назад

Все санкции, которые были введены США против Росси,и должны сохраниться после 6 марта 2024 года. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он подписал соответствующий документ. Его распространил Белый дом, сообщает ТАСС.

Там отмечается, что первые ограничения начала вводить еще администрация Барака Обамы в 2014 году. Соответствующие решения были приняты четырежды в марте и один раз в декабре. Все были связаны с Крымом.

Далее санкции последовали лишь в 2018 году. Их вводила уже администрация Дональда Трампа.

Решение о последующих ограничениях было принято 21 февраля 2022 года, до начала СВО. Байден считает, что все эти меры должны оставаться в силе. Так как действия, против которых они направлены, "угрожают безопасности США и их внешней политике".

Режим санкционного чрезвычайного положения американский лидер решил продлить на один год.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"