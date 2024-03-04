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Роскомнадзор проводит проверку в связи со сбоем в Telegram

20:49
  • понедельник
  • 04 марта 2024

Мессенджер работает с перебоями вечером в понедельник

Роскомнадзор совместно с операторами связи проверяет жалобы пользователей на работу Telegram. Об этом сообщает ТАСС.

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Весь вечер понедельника мессенджер работает с перебоями. Не загружаются картинки и видео. Сообщения приходят с задержкой. 

На сервисе Downradar на сбои в Telegram пожаловались 1200 пользователей. На сервисе "Мониторинг сбоев" жалоб гораздо больше. При этом из любой другой страны мессенджер работает стабильно. 

Напомним, не так давно российский сегмент интернета столкнулся с двумя масштабными сбоями. В конце декабря не работал или плохо работал несколько часов весь рунет. В конце февраля сбой затронул сотовых операторов, и больше суток пользователи жаловались на плохую работу мобильного интернета. 

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